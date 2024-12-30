В Анапе обследуют обломки затонувших танкеров

Морспасслужба планирует провести очередное обследование затонувших фрагментов танкеров «Волгонефть». По данным оперативного штаба Кубани, утечек из затонувших частей судов ранее обнаружено не было, но работы осложняются слабой видимостью под водой (30-70 см) и неблагоприятными погодными условиями.