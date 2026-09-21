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Абсурд дня: от арабского в школах до закрытия пролива

Абсурд дня: от арабского в школах до закрытия пролива

Наследнику руководителя гидрометцентра стукнуло 32-35, на деле — 28, а ощущается на все 23. Местами — вообще дочка.

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