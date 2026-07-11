Ветераны СВО из Поморья поборются за медали Кубка Защитников Отечества

Команда Архангельской области выступит на окружных соревнованиях в семи дисциплинах.Сборная Архангельской области примет участие в окружном Кубке Защитников Отечества среди ветеранов специальной военной операции.
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