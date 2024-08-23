Чалов не забил пенальти в победном матче ПАОКа в квалификации Лиги Европы

Греческий футбольный клуб ПАОК, за который играют российские футболисты Магомед Оздоев и Федор Чалов, одержал убедительную победу на своем поле над ирландским «Шемрок Роверс» в первом матче плей-офф квалификации Лиги Европы.
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