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Молдавские выборы: гигантские очереди в Москве, сотни молдаван едут голосовать из России в Белоруссию и Азербайджан

Молдавские выборы: гигантские очереди в Москве, сотни молдаван едут голосовать из России в Белоруссию и Азербайджан

Сотни молдавских граждан с раннего утра сегодня, 3 ноября, стоят в очереди у посольства в Москве, чтобы проголосовать на выборах президента республики.

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