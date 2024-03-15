Энергии Инь и Янь. Дуализм в физике

С древних времён пришёл к нам символ единения и противоборства двух энергий Инь и Янь. Об этом символе много написано, он был подтверждением существования в прошлом великих и развитых цивилизаций, знавших многие секреты устройства вселенной.
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