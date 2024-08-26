Аналитик Леонков: армия Финляндии станет законной целью РФ при конфликте с НАТО

В случае прямого военного конфликта между Россией и НАТО военные базы на территории Финляндии станут законными целями Москвы, поскольку рано или поздно вся военная инфраструктура страны окажется под контролем Североатлантического альянса.
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