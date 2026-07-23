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Газета.ру

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Аргентина подаст иск в суд за клевету против игроков сборной во время ЧМ-2026

Аргентина подаст иск в суд за клевету против игроков сборной во время ЧМ-2026

Ассоциация футбола Аргентины (АФА) рассматривает возможность масштабного судебного иска против тех, кто руководил дезинформационной кампанией против игроков национальной сборной на чемпионате мира - 2026.

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