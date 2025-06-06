Даниэль Водэ: "Госгарантии под 400-миллионный кредит Energocom — необходимая мера"

Решение о предоставлении государственных гарантий для получения кредита в размере 400 миллионов евро от Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) является ответственным и направлено на обеспечение выгодных закупок газа для Energocom.
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