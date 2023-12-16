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FT: США сообщили G7 о возможности легальной конфискации активов РФ

FT: США сообщили G7 о возможности легальной конфискации активов РФ

Утверждается, что ввод войск на Украину означает, что конфискация активов РФ может стать «законной контрмерой тех государств, которые пострадали как особо затронутые российским нарушением международных прав»Соединенные Штаты предложили странам «Большой семерки» способ конфискации российских активов для их передачи Украине «в соответствии с международным правом», сообщает Financial Times.

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