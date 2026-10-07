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МОСИНФОРМ

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Почти 15 автобусных маршрутов изменятся в Москве с 10 октября

Почти 15 автобусных маршрутов изменятся в Москве с 10 октября

С 10 октября в семи районах Москвы изменят 13 маршрутов наземного транспорта. Корректировки затронут Западный, Северный и Северо-Восточный округа.

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