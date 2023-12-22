«Коалиция-СВ» уже в контрбатарейной «игре» в зоне СВО: о возможностях передовой САУ

Сутками ранее осведомлённый источник агентства ТАСС, близкий к оборонному ведомству России, сообщил о начале серийного производства и параллельной отправки в строевые части Ракетных войск и артиллерии России, развёрнутые на различных операционных направлениях в зоне специальной военной, … .