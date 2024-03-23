Конспирологические теории и фейки. Как российское ТВ освещало нападение на «Крокус Сити Холл»

Автор фото, OLGA MALTSEVA/AFP О статье Автор, Ярослава Кирюхина Должность, Служба мониторинга Би-би-си Главные подозреваемые в произошедшем, по версии российского ТВ, — это Украина и США, а версия с «Исламским государством» (организация признана террористической и запрещена во многих странах мира, включая Россию) преподносится как вброс, причем в ход идут откровенные фейки и конспирологические теории.