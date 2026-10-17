Украина: Отключения электроэнергии произошли в некоторых частях Винницкой, Волынской, Донецкой, Запорожской, Житомирской, Одесской, Ровенской, Тернопольской, Хмельницкой и Харьковской областей по состоянию на полдень после авиаударов России по энергетическим объектам в ночь с 16 на 17 октября.
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