Стало известно число находящихся в квартире в Каспийске террористов

Стало известно число находящихся в квартире в Каспийске (Республика Дагестан) террористов. Жилплощадь, на которой они пребывают, в настоящий момент заблокирована сотрудниками ФСБ, сообщили РИА Новости источники в силовых структурах.
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