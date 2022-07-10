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Новейший MacBook Air на процессоре M2 оказался быстрее рабочей станции Mac Pro с 8-ядерным процессором Intel Xeon W-3223

Новейший MacBook Air на процессоре M2 оказался быстрее рабочей станции Mac Pro с 8-ядерным процессором Intel Xeon W-3223

В Сети начали появляться тесты новейшего ноутбука MacBook Air на базе однокристальной системы M2. И эта SoC демонстрирует свою мощь: в бенчмарке Geekbench ноутбук набрал почти 1900 баллов в однопоточном тесте и почти 9000 баллов в многопоточном.

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