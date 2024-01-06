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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Кербер выиграла первый одиночный матч с «Уимблдона»-2022

Экс-первая ракетка мира Анжелик Кербер на United Cup выиграла первый матч с «Уимблдона»-2022. Она обыграла Айлу Томлянович 4:6, 6:2, 7:6(7).

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