Дилеры ожидают сокращения авторынка на 8–10%

Авторынок может сократиться на 8–10%, считают автоэксперты. Это может произойти после вступления в силу 1 июля решения Центробанка об ограничении автокредитования и повышения надбавки к коэффициентам риска, пишут «Известия».
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