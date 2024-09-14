Владислав Емченко о выступлении «Локо» на Суперкубке: «Результат неудовлетворительный. Всегда хочется выиграть»

В пятницу краснодарцы уступили «Црвене Звезде» (76:86) в последнем матче группового этапа. – Что скажете по игре с «Црвеной Звездой»? – Против нас играла опытная команда Евролиги, хоть и не в полном составе.
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