Ход и следствие: Польша меняет подход к смоленской авиакатастрофе

Спустя 14 лет после авиакатастрофы Ту-154 под Смоленском, в которой погибли президент Польши Лех Качиньский и другие представители польской власти и военного командования, Варшава продолжает использовать трагедию для решения сугубо конъюнктурных политических задач.
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