Пол Джордж хочет перестроить игру с учетом возраста. Он обсуждал это с Леброном, а также смотрел видео с Джорданом и Кобе

34-летний форвард обсуждал этот вопрос с самым возрастным игроком НБА Леброном Джеймсом, а также смотрел видео с легендами лиги Майклом Джорданом и Кобе Брайантом, которые адаптировались и сохраняли высокий уровень на поздних этапах карьер.