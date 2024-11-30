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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Ротенберг о дебюте Бережного за СКА: «Бросили парня под танки, но он сделал важные сэйвы и вырвал победу. Это даст ему мотивацию работать еще усерднее»

21-летний голкипер вышел на лед в матче Фонбет чемпионата КХЛ против «Амура» (7:5) при счете 6:3. Бережной сыграл 16:48 секунд и отразил 9 бросков из 11.

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