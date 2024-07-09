Нижегородская п...
ГлавнаяБлогВластьЧП
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Нижегородская правда

201 подписчик

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Sergiy Che
    "Метеор"чики эт хорошая тема - раньше с их помощью много где удобная логистика получалась по водным путям...«Метеор» отправил...
  • Александр Гуреев
    Охереть, что творится.Московское шоссе ...
  • Вячеслав Денисов
    У убийц оказалась качественная крыша! Ранее ни прокуратура, ни власти в упор не видели незаконного перекрытия дороги,...Жителя Иркутской ...

Крупная партия гуманитарной помощи доставлена из Дзержинска в зону СВО

Крупная партия гуманитарной помощи доставлена из Дзержинска в зону СВО

Крупную партию гуманитарной помощи из Дзержинска доставили участникам специальной военной операции. Гуманитарный груз сопровождали председатель фонда «Поволжье» Дмитрий Лытов, депутат городской Думы Евгений Минервин, директор Дзержинского филиала РАНХиГС Иван Павленков, волонтеры Михаил Борисов, Сергей Филянин и Роман Зуев.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх