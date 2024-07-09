Крупная партия гуманитарной помощи доставлена из Дзержинска в зону СВО

Крупную партию гуманитарной помощи из Дзержинска доставили участникам специальной военной операции. Гуманитарный груз сопровождали председатель фонда «Поволжье» Дмитрий Лытов, депутат городской Думы Евгений Минервин, директор Дзержинского филиала РАНХиГС Иван Павленков, волонтеры Михаил Борисов, Сергей Филянин и Роман Зуев.
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