Теперь ясно, почему в наших городах так много ДТП с участием приезжих. В Сеть просочились тесты, которые сдают мигранты перед тем, как устроиться на работу водителями.
"Три уголник, мой дарога": слитые в Сеть ответы мигрантов возмутили русских
Комментарии
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Александр Павлов
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16 час.
С
Серега
Но не -депутатов, которые голосуют за завоз в страну-этих " незаменимых", ибо имеют с этой операции-фиевнсовую заинтерессованность!
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14 час.
ВВ
Вячеслав Ворон
"Таксисты"- это ,конечно же ,обобщение. Это и торгаши и сервис , и наши фермеры. А "мои таксисты" по пятнадцать лет живут в России, граждане ее. Позитивно и трезво обсуждают сегодняшнюю миграционную ситуацию. Ратуют за наведение порядка в ней. А сегодняшняя ситуация искусственно нагнетается. И Вы -ее прямой активист-участник.
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4 час.
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