Медвежий угол
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Медвежий угол

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"Три уголник, мой дарога": слитые в Сеть ответы мигрантов возмутили русских

"Три уголник, мой дарога": слитые в Сеть ответы мигрантов возмутили русских

Теперь ясно, почему в наших городах так много ДТП с участием приезжих. В Сеть просочились тесты, которые сдают мигранты перед тем, как устроиться на работу водителями.

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Комментарии
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Александр Павлов
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16 час.
С
Серега
Но не -депутатов, которые голосуют за завоз в страну-этих &quot; незаменимых&quot;, ибо имеют с этой операции-фиевнсовую заинтерессованность!
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14 час.
ВВ
Вячеслав Ворон
&quot;Таксисты&quot;- это ,конечно же ,обобщение. Это и торгаши и сервис , и наши фермеры. А &quot;мои таксисты&quot; по пятнадцать лет живут в России, граждане ее. Позитивно и трезво обсуждают сегодняшнюю миграционную ситуацию. Ратуют за наведение порядка в ней. А сегодняшняя ситуация искусственно нагнетается. И Вы -ее прямой активист-участник.
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4 час.

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