"Три уголник, мой дарога": слитые в Сеть ответы мигрантов возмутили русских

Но не -депутатов, которые голосуют за завоз в страну-этих " незаменимых", ибо имеют с этой операции-фиевнсовую заинтерессованность!

ВВ

Вячеслав Ворон

"Таксисты"- это ,конечно же ,обобщение. Это и торгаши и сервис , и наши фермеры. А "мои таксисты" по пятнадцать лет живут в России, граждане ее. Позитивно и трезво обсуждают сегодняшнюю миграционную ситуацию. Ратуют за наведение порядка в ней. А сегодняшняя ситуация искусственно нагнетается. И Вы -ее прямой активист-участник.