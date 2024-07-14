Закон и Порядок
Геополитика и РоссияКартина дняПРАВИЛА САЙТА
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Закон и Порядок

135 800 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • tsan tsan
    А почему кто-то в Киеве думает, что русские солдаты придут их освобождать ?Перед армией России стоит немного иная зад...В Киеве нас ждёт ...
  • Людмила Лиханова (Беговщиц)
    Эти идиоты даже не задумываются, что интернет ПОМНИТ ВСЁ ! Такое ждет всех кто поливал грязью россию или помогал укро...Просчиталась, но ...
  • Наталия
    Еще до начала СВО, когда восстал Донбасс и мы все были на его стороне,  мои бывшие студентки, русские, попавшие по ра...В Киеве нас ждёт ...

В МОСКВЕ ФУТБОЛЬНЫЕ ФАНАТЫ ЗАСТУПИЛИСЬ ЗА ИЗБИТОГО МИГРАНТАМИ МУЖЧИНУ: ГОСТИ РЕШИЛИ ОТОМСТИТЬ ОБИДЧИКАМ

В МОСКВЕ ФУТБОЛЬНЫЕ ФАНАТЫ ЗАСТУПИЛИСЬ ЗА ИЗБИТОГО МИГРАНТАМИ МУЖЧИНУ: ГОСТИ РЕШИЛИ ОТОМСТИТЬ ОБИДЧИКАМ

В Москве толпа южан избила мужчину. За него заступились находившиеся рядом футбольные болельщики.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх