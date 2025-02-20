В Калужской области сотрудники полиции приняли участие в торжественном вручении паспортов активистам «Движения первых», приуроченном к Дню защитника Отечества

В Калуге в рамках Всероссийской акции «Мы - граждане России» состоялась торжественная церемония вручения паспортов гражданина Российской Федерации ребятам – активистам Общероссийского общественно-государственного движения детей и молодежи «Движение первых».
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