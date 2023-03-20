Медведев заявил об абсолютной неэффективности Международного суда в Гааге

Международный уголовный суд в Гааге, который выдал ордер на «арест» президента России Владимира Путина, имеет нулевую эффективность и никому не нужен, сообщил в своём Telegram-канале зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев.
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