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Медведев заявил об абсолютной неэффективности Международного суда в Гааге

Медведев заявил об абсолютной неэффективности Международного суда в Гааге

Международный уголовный суд в Гааге, который выдал ордер на «арест» президента России Владимира Путина, имеет нулевую эффективность и никому не нужен, сообщил в своём Telegram-канале зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев.

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