В России разработали инновационные препараты от нейропатической боли

Ученые из Волгоградского государственного технического университета (ВолгГТУ) разработали и запатентовали первые в стране обезболивающие препараты против нейропатической боли, которые имеют пониженную концентрацию действующего химического вещества.
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