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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Яннис Сферопулос болельщикам «Црвены Звезды»: «Хватит кричать на нас с первого дня. Это не помогает»

«Знаю, что фанаты многого от нас хотят, но я хочу обратиться к ним. Каждый год начинается с одного и того же.

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