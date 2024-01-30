Liberation: Военная медицина на Украине снизилась до катастрофического уровня

Военными медиками на Украине в последнее время становятся люди, никогда медициной не занимавшиеся, что приводит состояние медицины в Вооруженных силах Украины в катастрофическое состояние, заявил изданию Liberation французский наемник Арсен Сабанеев.
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