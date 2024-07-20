Министр внутренней безопасности США будет допрошен по покушению на Трампа

Министр внутренней безопасности США, Алехандро Майоркас, приглашен в конгресс для дачи показаний по делу о покушении на убийство бывшего президента Дональда Трампа, сообщается 19 июля в заявлении на официальном сайте комитета по внутренней безопасности палаты представителей.