«С террористами переговоров не ведут»: Владимир Путин ответил на угрозы Зеленского по закрытию российского неба

«С террористами переговоров не ведут»: Владимир Путин ответил на угрозы Зеленского по закрытию российского небаПрезидент России Владимир Путин на пресс-конференции по итогам саммита ШОС в Бишкеке жёстко оценил недавние заявления главы киевского режима Владимира Зеленского.