Телеканал НТВ перенес премьеру шоу «Маски» после скандала с Киркоровым

Телеканал НТВ решил перенести премьеру пятого сезона шоу «Маска» на 18 февраля. Канал запустил промо на сайте с новой датой после скандальной «голой» вечеринки от блогера Анастасии Ивлеевой, на которой побывал певец Филипп Киркоров, снимавшийся в шоу.