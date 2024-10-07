💫💫💫Сегодня 72-й день рождения отмечает президент России Владимир Владимирович Путин! Главу государства уже поздравили лидеры ряда стран-партнеров нашей державы.
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💫💫💫Сегодня 72-й день рождения отмечает президент России Владимир Владимирович Путин! Главу государства уже поздравили лидеры ряда стран-партнеров нашей державы.