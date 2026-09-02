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Снижение неустойки, независимая гарантия и добросовестность кредитора // «Закон.ру» и Orchards поговорили о практике экономической коллегии ВС за июль и август

Сегодня после небольшого перерыва Закон.ру и Orchards провели войсчат и обсудили практику экономической коллегии Верховного суда за июль и август.

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