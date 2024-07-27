Дмитрий Витальевич Булгаков родился 20.10.1954 в селе Верхнее Гурово Советского района Курской области.
Арест генерала армии Булгакова, который почти 14 лет занимал должность замглавы Минобороны РФ
Комментарии
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Андрей
знать это одно. А вот раскрутить все коррупционные схемы это годы.А раскручивали тихо и незаметно-что бы всех за хобот.Вот это Шойгу и обеспечил.
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11 час.
Арсен Межлумов
Здесь должны головой ответить те, кто делал представление на награды, кто подставлял В.В.Путина. Наверняка, представление и объективку на Героя подписывал своему заму Министр обороны.
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7 час.
Арсен Межлумов
А как иначе могло быть в государстве, где основной идеей было провозглашено Президентом Б.Ельциным обогащение и разворовывание государства? Воры, предатели, аферисты, коррупционеры стали во главе государства и создали кастовое общество с правящими элитами без стыда, чести, совести с целевой установкой на безграничное обогащение за счет общества.
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6 час.
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