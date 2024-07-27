Арест генерала армии Булгакова, который почти 14 лет занимал должность замглавы Минобороны РФ

Андрей знать это одно. А вот раскрутить все коррупционные схемы это годы.А раскручивали тихо и незаметно-что бы всех за хобот.Вот это Шойгу и обеспечил.

Арсен Межлумов Здесь должны головой ответить те, кто делал представление на награды, кто подставлял В.В.Путина. Наверняка, представление и объективку на Героя подписывал своему заму Министр обороны.