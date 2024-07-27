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Нервное настроение. По просторам ЖеЖешек

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Арест генерала армии Булгакова, который почти 14 лет занимал должность замглавы Минобороны РФ

Арест генерала армии Булгакова, который почти 14 лет занимал должность замглавы Минобороны РФ

Дмитрий Витальевич Булгаков родился 20.10.1954 в селе Верхнее Гурово Советского района Курской области.

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Комментарии
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Андрей
знать это одно. А вот раскрутить все коррупционные схемы это годы.А раскручивали тихо и незаметно-что бы всех за хобот.Вот это Шойгу и обеспечил.
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11 час.
Арсен Межлумов
Здесь должны головой ответить те, кто делал представление на награды, кто подставлял В.В.Путина. Наверняка, представление и объективку на Героя подписывал своему заму Министр обороны.
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7 час.
Арсен Межлумов
А как иначе могло быть в государстве, где основной идеей было провозглашено Президентом Б.Ельциным обогащение и разворовывание государства? Воры, предатели, аферисты, коррупционеры стали во главе государства и создали кастовое общество с правящими элитами без стыда, чести, совести с целевой установкой на безграничное обогащение за счет общества.
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6 час.

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