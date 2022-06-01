Иммерсивный digital-лес и аватар московской природы: как пройдет ежегодная Экологическая конференция

В четверг, 2 июня, в преддверии Дня эколога и Всемирного дня охраны окружающей среды состоится ежегодная Экологическая конференция Департамента природопользования и охраны окружающей среды города Москвы, которая соберет более сотни экспертов.
В четверг, 2 июня, в преддверии Дня эколога и Всемирного дня охраны окружающей среды состоится ежегодная Экологическая конференция Департамента природопользования и охраны окружающей среды города Москвы, которая соберет более сотни экспертов.
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