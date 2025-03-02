В ЦАХАЛ сообщили о втором за сутки авиаударе по территории сектора Газа

REUTERS/Kai Pfaffenbach Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) нанесла второй за сутки авиаудар по двум подозрительным лицам рядом с расположением израильских военных в секторе Газа, сообщила в пресс-служба ЦАХАЛ.
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