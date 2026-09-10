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Царьград

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ФГ «Финам»: ЛУКОЙЛ может выплатить крупные дивиденды инвесторам

ФГ «Финам»: ЛУКОЙЛ может выплатить крупные дивиденды инвесторам

Компания ЛУКОЙЛ может выплачивать значительные дивиденды благодаря отрицательному чистому долгу и отсутствию крупных проектов.

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