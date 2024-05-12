Поздравить моряков с Днем черноморского флота России нужно 13 мая 2024 года Лидия КарпенкоВажным для всех граждан России является праздник — День Черноморского флота ВМФ Российской Федерации, который отмечается ежегодно 13 мая.
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