9 вещей, которые вы с высокой вероятностью делаете неправильно

Бывало ли у вас такое, что хотелось сказать: «Я узнал об этом в сегодня лет»? Именно такие эмоции мы испытывали, когда узнали, что некоторые бытовые вещи мы всю жизнь делали неправильно, ведь можно проще, быстрее и комфортнее.