9 вещей, которые вы с высокой вероятностью делаете неправильно

Бывало ли у вас такое, что хотелось сказать: «Я узнал об этом в сегодня лет»? Именно такие эмоции мы испытывали, когда узнали, что некоторые бытовые вещи мы всю жизнь делали неправильно, ведь можно проще, быстрее и комфортнее.
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