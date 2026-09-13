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Аргументы и Факты

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Пезешкиан заявил, что не знает, чего ожидать от Трампа

Пезешкиан заявил, что не знает, чего ожидать от Трампа

Президент Ирана Масуд Пезешкиан заявил, что не знает, чего ожидать от американского лидера Дональда Трампа из-за его меняющихся заявлений в адрес Тегерана.

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