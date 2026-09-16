Нижегородский хоккеист 54 раза покорил наклонную платформу в шоу «Титаны»

В четвёртом сезоне проекта «Титаны» на ТНТ участники проходят испытания, разработанные искусственным интеллектом, и проверяют не только свою силу и физическую подготовку, но и выносливость, координацию и смекалку, состязаясь в борьбе за приз в 10 млн рублей.
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