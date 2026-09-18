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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Бавария» выиграла 6 матчей с общим счетом 25:4 и сыграла вничью с «Шальке» в этом сезоне

«Бавария» одержала четвертую крупную победу в этом сезоне. Команда Венсана Компани сегодня разгромила «Унион» (7:0) в 4-м туре Бундеслиги.

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