Литва теряет надежду на помощь иностранных солдат при «российском вторжении»

Литва принимает срочные меры перед «российской угрозой»: проводит массовые учения, вводит всеобщий призыв в армию – а главное, пытается вернуть на свою территорию американских солдат.
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