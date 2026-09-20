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Литва теряет надежду на помощь иностранных солдат при «российском вторжении»

Литва теряет надежду на помощь иностранных солдат при «российском вторжении»

Литва принимает срочные меры перед «российской угрозой»: проводит массовые учения, вводит всеобщий призыв в армию – а главное, пытается вернуть на свою территорию американских солдат.

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