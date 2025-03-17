Полиция из-за детской шалости искала "бомбы" в 43 школах Московского района С телефона петербурженки через 112 поступило сообщение о "минировании" школ, расположенных на территории Московского района.
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Полиция из-за детской шалости искала "бомбы" в 43 школах Московского района С телефона петербурженки через 112 поступило сообщение о "минировании" школ, расположенных на территории Московского района.