В Госдуме оценили пользу социального вклада для россиян

Социальные вклады под более выгодный процент, которые 13 системно значимых банков могут предлагать россиянам с 1 июля, должны помочь гражданам с невысокими доходами получить существенно большую прибыль от накоплений.
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