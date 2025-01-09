В России изменится методика расчета пенсионных баллов

МОСКВА, 9 января, ФедералПресс. В 2025 году российским пенсионерам придется учитывать новые экономические показатели при планировании своих пенсионных накоплений, сообщил депутат Госдумы и член комитета по бюджету и налогам Никита Чаплин.
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