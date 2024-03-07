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Путин: Черви и мотыльки точно не будут едой будущего в России

Путин: Черви и мотыльки точно не будут едой будущего в России

Путин: Черви и мотыльки точно не будут едой будущего в России REUTERS  2 дня назад 1,1K прочитали Президент России Владимир Путин прокомментировал тему, ставшую особо популярной в последнее время: еду будущего.

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Комментарии
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НП
Наталья Павлова
Но, однако, в сентябре 2022 года глава Минпромторга Мантуров призывал менять ментальность и оценить мясо из личинок мухи (опарышей). И как теперь относиться к этому его призыву? А тогда это возмутило многих россиян и лишь теперь мы узнали, что всё же не будем есть насекомых...
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