Путин: Черви и мотыльки точно не будут едой будущего в России

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Наталья Павлова

Но, однако, в сентябре 2022 года глава Минпромторга Мантуров призывал менять ментальность и оценить мясо из личинок мухи (опарышей). И как теперь относиться к этому его призыву? А тогда это возмутило многих россиян и лишь теперь мы узнали, что всё же не будем есть насекомых...