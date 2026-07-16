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Земля

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Почему нотариус не ищет наследников: три ситуации, о которых молчат в кино

Почему нотариус не ищет наследников: три ситуации, о которых молчат в кино

Когда речь заходит о наследстве, многие из нас невольно представляют себе сцену из классического фильма: строгий нотариус в тишине кабинета распечатывает конверт, а вокруг собираются все родственники, затаив дыхание.

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